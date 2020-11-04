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23:40 04.11.2020

Степанов: работающим с COVID-19 врачам не будут поминутно начислять надбавки

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Степанов: работающим с COVID-19 врачам не будут поминутно начислять надбавки

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что врачам, которые работают с больными COVID-19, начисления 300% надбавки не происходит поминутно, посекундно или почасово.

"Конечно нет, потому что, если вы посмотрите, каким именно способом платят нашим врачам в больнице непосредственно тариф за лечение больных COVID-19, то он уплачивается на соответствующую команду, которая состоит из врача-анестезиолога, с врача-терапевта, среднего медицинского персонала, младшего медицинского персонала, и в среднем в команду входит от 12 до 13 человек. То есть на эту команду уплачиваются соответствующие средства", - сказал Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

Теги: #надбавки #степанов #украина #врачи
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