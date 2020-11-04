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23:02 04.11.2020

Штаб Трампа обратился в суд в связи с попытками демократов скрыть подсчет голосов от республиканцев

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Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа обратился в суд в связи с попытками демократов скрыть процесс подсчета голосов от наблюдателей-республиканцев, говорится в заявлении замглавы штаба Джастина Кларка.

"Сегодня мы инициируем две важные дополнительные правовые процедуры, чтобы убедиться в объективности результатов выборов в Пенсильвании. Мы подаем иск с целью пресечь действия представителей сотрудников избирательной системы из числа демократов, которые скрывают данные подсчета голосов и их обработки от наблюдателей со стороны республиканской партии - наблюдателей, единственная задача которых заключается в том, чтобы убедиться, что каждый бюллетень подсчитан и подсчитан только один раз", - говорится в распространенном заявлении.

Кларк отметил, что "Пенсильвания повсеместно закрывает глаза на процесс подсчета результатов заочного голосования", добавив, что "это должно прекратиться сегодня же".

"Мы также подаем прошение о временном прекращении подсчета до тех пор, пока не будет обеспечена действительная прозрачность процесса, и республиканцы не смогут убедиться, что все подсчеты идут в открытую и в соответствии с законом", - заявил замглавы штаба.

"В Филадельфии и других местах представители демократов держали наших наблюдателей на расстоянии 25 футов (более 7,5 м - ИФ) от места подсчета голосов, не давая нашим наблюдателям какой-либо реальной возможности делать свою работу", - сообщил он 

Теги: #сша #штаб #трамп #суд
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