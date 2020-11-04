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22:28 04.11.2020

Глава ФГИ обвинил нардепа от "Слуги народа" в "противозаконном давлении" на Фонд

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Глава ФГИ обвинил нардепа от "Слуги народа" в "противозаконном давлении" на Фонд

Глава Фонда Госимущества Украины (ФГИ) Дмитрий Сенниченко обвинил народного депутата ("Слуга народа") и замглавы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрея Холодова в осуществлении "противозаконного давления" на Фонд.

Сенниченко отметил, что Холодов "трубит на все стороны", что приватизация отеля "Днепр" была незаконной, "потому что деньги за него дали какие-то не такие".

"Информирую: проверка происхождения денег, за которые купили отель, ни в коем случае не является делом Фонда госимущества, пока существует финмониторинг и правоохранительные органы", - написал Сенниченко на своей странице в Facebook.

По его словам, Фонд направил десятки писем в компетентные органы, чтобы все операции были проверены.

"Так или иначе, задачей Фонда является защитить интерес государства... И точно так же добросовестно он будет следить за тем, чтобы инвестиционные обязанности по отелю были выполнены... И именно это мешает нам делать нардеп Холодов", - добавил Сенниченко.

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Теги: #нардеп #фги #обвинение #украина #глава
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