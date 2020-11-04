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22:04 04.11.2020

В Донецкой области коронавирус лабораторно подтвердили у 508 человек

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В Донецкой области коронавирус лабораторно подтвердили у 508 человек

За минувшие сутки коронавирус лабораторно подтвердили у 508 человек в Донецкой области, сообщил глава ОГА Павел Кириленко.

"За среду, 4 ноября, лаборатории предоставили информацию о еще 508 новых больных коронавирусной болезни в Донецкой области", - сообщил глава ОГА на своей странице в Фейсбуке вечером в среду.

По словам главы ОГА, сейчас обновляют способ ведения первичной статистики. "Новый алгоритм должен упростить и ускорить обработку информации. Однако сегодня, пока продолжается процесс перехода, нет технической возможности предоставить подробный отчет о больных", - отметил Кириленко.

Он добавил, что вся информация касательно заболеваемости COVID-19 будет обнародована позже.

Теги: #донецкая_область #коронавирус #украина
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