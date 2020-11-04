Президент пойдет на роспуск парламента, если фракция "Слуга народа" не будет разделять его действий

В случае непонимания со стороны фракции "Слуга народа" действий президента Владимира Зеленского, он должен пойти на роспуск Верховной Рады, считает глава фракции Давид Арахамия.

"Я убежден, что он должен перезагрузить Верховную Раду, если будет системное непонимание президента его собственной фракцией. Мне кажется, полностью будет понятно поведение в этом процессе, полностью понятна стратегия", - сказал Арахамия в среду вечером в эфире телеканала "Украина-24".

Арахамия отметила, что "всегда готов" к досрочным парламентским выборам.