В США в день официального голосования выявили 91,5 тыс. новых случаев COVID-19

В США за минувшие сутки зафиксировали более 91,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщают американские СМИ.

Отмечается, что это второй по величине суточный прирост, зарегистрированный в США за время пандемии.

Наибольшее количество новых случаев выявлено в Висконсине, Северной и Южной Дакоте, Айве, Мичигане, Иллинойсе и Миннесоте.

Всего с начала пандемии в США зафиксировано более 9,7 млн случаев коронавируса, 238 тыс. из них закончились летальным исходом.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп, пытается добиться переизбрания. Его соперник от демократов - бывший вице-президент Джо Байден.