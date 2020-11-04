События

20:19 04.11.2020

Главный переговорщик ЕС по Brexit констатировал серьезные разногласия с Великобританией

1 мин читать
Главный переговорщик ЕС по Brexit констатировал серьезные разногласия с Великобританией

Координатор ЕС на переговорах с Великобританией о будущих отношениях сторон Мишель Барнье подтвердил в среду сохранение серьезных разногласий с Лондоном.

"Несмотря на усилия ЕС по поиску решений, остаются очень серьезные разногласия по равноправной конкуренции, управлению и рыболовству. Это необходимые условия для любого экономического партнерства", - написал в Твиттере главный переговорщик ЕС.

Он сообщил, что проинформировал Европарламент и государства-члены о состоянии переговоров.

"ЕС подготовлен для всех сценариев", - заявил Барнье.

Ранее в среду на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕС Дэниел Шеридан Ферри сообщил журналистам, что такой отчет главы переговорщиков ЕС состоится в тот же день, но не уточнил его время.

Днем раньше Ферри заявил представителям СМИ: "Переговоры на этой неделе проходят в Брюсселе. Это интенсивные переговоры. Работа идет ради соглашения. Но остается еще много работы. Переговоры ведутся по всем темам".

В конце 2020 года завершается переходный период перед окончательным выходом Великобритании из ЕС. Предполагалось, что за это время стороны договорятся о принципах дальнейших отношений в самых разных сферах.

Теги: #ес #переговоры #brexit #британия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:14 04.11.2020
Постпреды стран ЕС одобрили пакет санкций для Беларуси, включая Лукашенко - СМИ

Постпреды стран ЕС одобрили пакет санкций для Беларуси, включая Лукашенко - СМИ

10:58 04.11.2020
УЗ завершает переговоры по подписанию договоров о контейнерных перевозках в Европу и Азию

УЗ завершает переговоры по подписанию договоров о контейнерных перевозках в Европу и Азию

09:27 04.11.2020
Страны Европы продолжают борьбу с COVID-19 с помощью режима изоляции и новых методов тестирования

Страны Европы продолжают борьбу с COVID-19 с помощью режима изоляции и новых методов тестирования

19:02 03.11.2020
Власти Великобритании повысили уровень террористической угрозы

Власти Великобритании повысили уровень террористической угрозы

18:21 03.11.2020
В ЕС призвали Украину в кратчайшие сроки навести порядок в антикоррупционной работе

В ЕС призвали Украину в кратчайшие сроки навести порядок в антикоррупционной работе

18:02 03.11.2020
Украина ожидает сложных переговоров по торговле металлопродукцией в рамках обновления соглашения с ЕС и "зеленого" курса – Стефанишина

Украина ожидает сложных переговоров по торговле металлопродукцией в рамках обновления соглашения с ЕС и "зеленого" курса – Стефанишина

15:55 03.11.2020
Украина готова разделить ответственность за озеленение всего континента, но в рамках разумного переходного периода – Стефанишина

Украина готова разделить ответственность за озеленение всего континента, но в рамках разумного переходного периода – Стефанишина

15:19 03.11.2020
Украина и ЕС в начале 2021г начнут обновление Соглашения об ассоциации с целью пересмотра перечня и объемов украинского экспорта – Стефанишина

Украина и ЕС в начале 2021г начнут обновление Соглашения об ассоциации с целью пересмотра перечня и объемов украинского экспорта – Стефанишина

14:41 03.11.2020
Законопроект о локализации отодвинул на год достижение договоренности о доступе на рынок госзакупок ЕС - Стефанишина

Законопроект о локализации отодвинул на год достижение договоренности о доступе на рынок госзакупок ЕС - Стефанишина

14:12 03.11.2020
ЕС считает лесную политику приоритетной во взаимодействиях с Украиной в рамках "зеленого" соглашения

ЕС считает лесную политику приоритетной во взаимодействиях с Украиной в рамках "зеленого" соглашения

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В КС поступило представление 50 нардепов о неконституционности назначении членов НКРЭКУ

Рада провалила 1-ю попытку отложить ввод кассовых аппаратов и повысить в 1,5 раза лимиты ФЛП

Кабмин согласует смену глав ОГА в Одесской, Ивано-Франковской и Сумской областях - Шмыгаль

Нацгвардеец Маркив вернулся в Украину

Рада приняла за основу законопроект о финоздоровлении "Укрнафты" путем зачета с "Нафтогазом" и госбюджетом

ПОСЛЕДНЕЕ

Профильный комитет рекомендовал принять за основу законопроект президента о судоустройстве и учесть рекомендации Венецианской комиссии ко второму чтению – Костин

Детям умерших от коронавируса медиков дадут возможность получать высшее образование на льготных условиях - Шкарлет

Рада поддержала бессрочное уменьшение НДС для гостиниц до 7%

Зеленский и Болсонару нацелены на подписание двусторонних документов между Украиной и Бразилией во время будущей встречи

В Италии зафиксировано более 30 тыс. случаев коронавируса за сутки

В Польше за сутки зафиксировано рекордное количество заболевших COVID-19, а также скончавшихся и выздоровевших

В больницах Львова планируют развернуть почти 500 дополнительных койкомест для лечения больных Covid-19 - горсовет

Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня – штаб ООС

В КС поступило представление 50 нардепов о неконституционности назначении членов НКРЭКУ

Преступник, устроивший стрельбу в Вене, действовал в одиночку - МВД

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА