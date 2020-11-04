Главный переговорщик ЕС по Brexit констатировал серьезные разногласия с Великобританией

Координатор ЕС на переговорах с Великобританией о будущих отношениях сторон Мишель Барнье подтвердил в среду сохранение серьезных разногласий с Лондоном.

"Несмотря на усилия ЕС по поиску решений, остаются очень серьезные разногласия по равноправной конкуренции, управлению и рыболовству. Это необходимые условия для любого экономического партнерства", - написал в Твиттере главный переговорщик ЕС.

Он сообщил, что проинформировал Европарламент и государства-члены о состоянии переговоров.

"ЕС подготовлен для всех сценариев", - заявил Барнье.

Ранее в среду на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕС Дэниел Шеридан Ферри сообщил журналистам, что такой отчет главы переговорщиков ЕС состоится в тот же день, но не уточнил его время.

Днем раньше Ферри заявил представителям СМИ: "Переговоры на этой неделе проходят в Брюсселе. Это интенсивные переговоры. Работа идет ради соглашения. Но остается еще много работы. Переговоры ведутся по всем темам".

В конце 2020 года завершается переходный период перед окончательным выходом Великобритании из ЕС. Предполагалось, что за это время стороны договорятся о принципах дальнейших отношений в самых разных сферах.