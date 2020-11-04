Рада поддержала бессрочное уменьшение НДС для гостиниц до 7%
Верховная Рада Украины поддержала бессрочное уменьшение налога на добавленную стоимость для гостиниц и средств размещения до 7%.
За соответствующую правку к законопроекту "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о государственной поддержке культуры, туризма и креативных индустрий" в среду проголосовал 261 народный депутат.
"Моей правкой я предлагаю сделать эту норму бессрочной. Это поможет отрасли, во-первых, восстановиться от кризиса и пройти ее, уменьшить теневой сектор в отрасли, и главное, Украина станет конкурентоспособной для привлечения инвестиций и международных гостиничных сетей", – сообщил в ходе парламентского заседания народный депутат Дмитрий Налетов.