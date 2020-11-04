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19:08 04.11.2020

Зеленский и Болсонару нацелены на подписание двусторонних документов между Украиной и Бразилией во время будущей встречи

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Зеленский и Болсонару нацелены на подписание двусторонних документов между Украиной и Бразилией во время будущей встречи

Президенты Украины и Бразилии Владимир Зеленский и Жаир Болсонару считают, что их будущая встреча должна завершиться подписанием двусторонних документов.

"Одобряю намерения Жаира Болсонару о том, что наша будущая встреча должна закончиться подписанием двусторонних документов. Украина рада сотрудничеству с Бразилией в сельском хозяйстве, ядерной энергетике, космической и военно-оборонной сферах", - написал Зеленский в своем Twitter в среду.

Как сообщает пресс-служба президента, главы государств положительно оценили нынешний уровень двустороннего политического диалога, несмотря на пандемические ограничения. Они обсудили состояние выполнения имеющихся двусторонних договоренностей и обновленный график дальнейших контактов на высоком уровне.

"Отмечена необходимость увеличения объемов двусторонней торговли. Определены приоритетные направления взаимодействия между Украиной и Бразилией в торгово-экономической и инвестиционной сфере, в частности по реализации совместных проектов", - отмечается в сообщении.

Зеленский и Болсонару обсудили сотрудничество двух стран в военно-технической и оборонной сфере. В этом контексте отмечена подготовка к проведению Диалога оборонной промышленности, который позволит детально рассмотреть перспективные двусторонние проекты.

Отдельное внимание было уделено планам по дальнейшему сотрудничеству в исследовании космоса.

Президенты договорились усилить взаимодействие Украины и Бразилии в противодействии последствиям второй волны пандемии коронавируса, в частности в вопросе совместного производства вакцин и медпрепаратов.

"Украинские фармацевтические заводы имеют необходимые современные мощности и готовы к работе с бразильскими партнерами. Это может стать новым успешным направлением нашего сотрудничества", - отметил Зеленский.

Он также поблагодарил за поддержку Бразилией суверенитета и территориальной целостности Украины.

Источник: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1324026812201160709

Теги: #президент #бразилия #визит
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