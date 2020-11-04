События

19:02 04.11.2020

В Польше за сутки зафиксировано рекордное количество заболевших COVID-19, а также скончавшихся и выздоровевших

1 мин читать
В Польше за сутки зафиксировано рекордное количество заболевших COVID-19, а также скончавшихся и выздоровевших

В Польше по состоянию на 4 ноября лабораторно подтверждены 24 692 новых случая заболевания COVID-19 за сутки, что является рекордом за все время пандемии. Кроме того, 373 человека скончались и 8 974 выздоровели, что также является рекордным показателем, сообщается на портале worldometers.info.

3 ноября в стране фиксировались 19 364 случая заражения коронавирусом, 2 ноября - 15 578 случаев. Предыдущий рекорд по количеству выявленных случаев заражения в Польше был зафиксирован 31 октября, когда были лабораторно подтверждены 21 897 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки.

По состоянию на среду, 4 ноября, количество активных больных в Польше составило 264 101 (на 15 345 больше, чем днем ранее).

Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 439 536 случаев инфицирования, умерли 6 475 человек, выздоровели 168 960 человек.

Теги: #статистика #коронавирус #польша
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:07 04.11.2020
В Италии зафиксировано более 30 тыс. случаев коронавируса за сутки

В Италии зафиксировано более 30 тыс. случаев коронавируса за сутки

18:47 04.11.2020
В больницах Львова планируют развернуть почти 500 дополнительных койкомест для лечения больных Covid-19 - горсовет

В больницах Львова планируют развернуть почти 500 дополнительных койкомест для лечения больных Covid-19 - горсовет

17:11 04.11.2020
В Швейцарии решили задействовать армию для борьбы с COVID-19

В Швейцарии решили задействовать армию для борьбы с COVID-19

14:08 04.11.2020
Локдаун в Украине пока вводить не планируется - премьер

Локдаун в Украине пока вводить не планируется - премьер

12:55 04.11.2020
В Киеве за сутки зафиксировано наибольшее количество больных COVID-19 за время пандемии - 856 человек, 17 больных умерли - Кличко

В Киеве за сутки зафиксировано наибольшее количество больных COVID-19 за время пандемии - 856 человек, 17 больных умерли - Кличко

12:35 04.11.2020
Кличко оправился от коронавируса

Кличко оправился от коронавируса

11:02 04.11.2020
Зеленский предложил сделать бесплатным обучение для детей медиков, умерших от COVID-19

Зеленский предложил сделать бесплатным обучение для детей медиков, умерших от COVID-19

10:25 04.11.2020
Степанов: с начала учебного года COVID-19 заболело 0,9% учеников

Степанов: с начала учебного года COVID-19 заболело 0,9% учеников

10:15 04.11.2020
Послы G7 обсудили с Порошенко ситуацию с КС, результаты местных выборов и борьбу с COVID-19

Послы G7 обсудили с Порошенко ситуацию с КС, результаты местных выборов и борьбу с COVID-19

09:33 04.11.2020
Нардеп от "Слуги народа" Ясько заболела COVID-19

Нардеп от "Слуги народа" Ясько заболела COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В КС поступило представление 50 нардепов о неконституционности назначении членов НКРЭКУ

Рада провалила 1-ю попытку отложить ввод кассовых аппаратов и повысить в 1,5 раза лимиты ФЛП

Кабмин согласует смену глав ОГА в Одесской, Ивано-Франковской и Сумской областях - Шмыгаль

Нацгвардеец Маркив вернулся в Украину

Рада приняла за основу законопроект о финоздоровлении "Укрнафты" путем зачета с "Нафтогазом" и госбюджетом

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада поддержала бессрочное уменьшение НДС для гостиниц до 7%

Зеленский и Болсонару нацелены на подписание двусторонних документов между Украиной и Бразилией во время будущей встречи

Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня – штаб ООС

В КС поступило представление 50 нардепов о неконституционности назначении членов НКРЭКУ

Преступник, устроивший стрельбу в Вене, действовал в одиночку - МВД

Решение КС об отмене электронного декларирования может лишить Украину $2,23 млрд финансирования Всемирного банка

На Донбассе будут четыре новые точки разведения: в Славяносербске, Григорьевке, Петропавловке и Нижнетеплом – СМИ

Постпреды стран ЕС одобрили пакет санкций для Беларуси, включая Лукашенко - СМИ

Рада провалила 1-ю попытку отложить ввод кассовых аппаратов и повысить в 1,5 раза лимиты ФЛП

Кабмин увеличил до 200 прожиточных минимумов размер денежной помощи на ремонт и техническое обслуживание протезов участников АТО/ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА