В Польше за сутки зафиксировано рекордное количество заболевших COVID-19, а также скончавшихся и выздоровевших

В Польше по состоянию на 4 ноября лабораторно подтверждены 24 692 новых случая заболевания COVID-19 за сутки, что является рекордом за все время пандемии. Кроме того, 373 человека скончались и 8 974 выздоровели, что также является рекордным показателем, сообщается на портале worldometers.info.

3 ноября в стране фиксировались 19 364 случая заражения коронавирусом, 2 ноября - 15 578 случаев. Предыдущий рекорд по количеству выявленных случаев заражения в Польше был зафиксирован 31 октября, когда были лабораторно подтверждены 21 897 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки.

По состоянию на среду, 4 ноября, количество активных больных в Польше составило 264 101 (на 15 345 больше, чем днем ранее).

Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 439 536 случаев инфицирования, умерли 6 475 человек, выздоровели 168 960 человек.