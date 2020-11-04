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18:47 04.11.2020

Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня – штаб ООС

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Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня – штаб ООС

Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала текущих суток, 4 ноября, трижды нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

"Режим прекращения огня вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили вблизи населенного пункта Новолуганское, применив автоматический станковый гранатомет. Недалеко от населенного пункта Гнутово противник вел огонь из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия", - указывается в сообщении.

Кроме того, в районе населенного пункта Шумы был зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата противника с пересечением линии разграничения. Украинские военнослужащие сбили БПЛА, применив стрелковое оружие.

Данных о потерях и раненых среди украинских военнослужащих нет.

Теги: #оос
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