Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня – штаб ООС

Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала текущих суток, 4 ноября, трижды нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

"Режим прекращения огня вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили вблизи населенного пункта Новолуганское, применив автоматический станковый гранатомет. Недалеко от населенного пункта Гнутово противник вел огонь из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия", - указывается в сообщении.

Кроме того, в районе населенного пункта Шумы был зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата противника с пересечением линии разграничения. Украинские военнослужащие сбили БПЛА, применив стрелковое оружие.

Данных о потерях и раненых среди украинских военнослужащих нет.