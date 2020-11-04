В больницах Львова планируют развернуть почти 500 дополнительных койкомест для лечения больных Covid-19 - горсовет

Почти 500 дополнительных койкомест для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19 планируется развернуть в больницах Львова.

Как сообщила пресс-служба Львовского городского совета, в одном из крупнейших медучреждений города – больнице скорой помощи – планируют дополнительно развернуть 350 коек в отдельном корпусе, в первой городской больнице – дополнительно 80 коек, в больнице №8 - 60 коек.

"С самого начала мы задекларировали, что готовим 920 койкомест в наших основных больницах. Сегодня заняты 560 коек, там лечатся больные пневмонией, с подозрением на COVID-19 и больные коронавирусом. На протяжении двух последних недель наблюдаем тенденцию к увеличению поступления пациентов, нуждающихся в госпитализации", - сказала заместитель городского головы Галина Сличная.

По ее данным, сейчас в больницах городского подчинения в наличии более 160 кислородных концентраторов, а на протяжении ближайших недель планируют закупить еще более 200.

По данным горсовета, за минувшие сутки во Львовской области зафиксировали 505 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего с начала пандемии в области COVID-19 заболели 31639 человек, из них 921 человек умер.

Источник: https://city-adm.lviv.ua/news/science-and-health/medicine/282517-u-likarnyakh-lvova-planuyut-rozgornuti-shche-dekilka-soten-lizhok-dlya-khvorikh-na-covid