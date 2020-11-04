В КС поступило представление 50 нардепов о неконституционности назначении членов НКРЭКУ

Представление о несоответствии Конституции Украины президентских указов о назначении членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) от 3 ноября поступило в Конституционный суд Украины (КС), сообщает отдел коммуникации КС и правового мониторинга в среду.

Под распространенным текстом представления стоят подписи 50 народных депутатов Украины, среди которых лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, а также народные депутаты этой фракции, фракций "Слуга народа", ОПЗЖ и Евросолидарность, группы "Доверие" и внефракционные.

В представлении парламентарии просят признать неконституционными указы 2018-19 годов о назначении семи членов НКРЭКУ: Елены Антоновой, Дмитрия Коваленко, Оксаны Кривенко, Руслана Кайдаша, Ольги Бабий, Валерия Тарасюка и Алексея Магды.

Также депутаты просят признать неконституционными норму переходных положений закона "О НКРЭКУ" №1540-VIII от 2016 года о полномочиях президента обеспечивать устойчивую деятельность НКРЭКУ, а также два пункта из переходных положений закона №394-IX об изменениях в закон об обеспечении конституционных принципов в сфере енергетики и коммунальных услуг от 2019 года, которые касаются деятельности указанных членов НКРЭКУ.

Источник: http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/3_525_2020.pdf