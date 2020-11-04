События

17:35 04.11.2020

Преступник, устроивший стрельбу в Вене, действовал в одиночку - МВД

1 мин читать
Преступник, устроивший стрельбу в Вене, действовал в одиночку - МВД

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что, по версии следствия, "венский террорист" действовал в одиночку.

"В настоящее время нет конкретных указаний на то, что был второй преступник", - сказал Нехаммер журналистам в среду, прямую трансляцию выступления вел австрийский телеканал ORF.

По его словам, после проверки видеозаписей, которые прислали очевидцы нападения, стало понятно, что преступник был один.

Стрельба произошла в Вене в понедельник вечером неподалеку от площади Шведенплатц вблизи от главной синагоги города Штадттемпель. Канцлер Себастьян Курц подтвердил, что полиция расценивает произошедшее как теракт. В результате нападения погибли не менее четырех человек.

Теги: #австрия #терроризм
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:02 03.11.2020
Власти Великобритании повысили уровень террористической угрозы

Власти Великобритании повысили уровень террористической угрозы

16:40 03.11.2020
Украинцев нет среди погибших в теракте в Вене - посол

Украинцев нет среди погибших в теракте в Вене - посол

09:33 03.11.2020
Меркель о теракте в Вене: борьба против террора исламистов - общая задача

Меркель о теракте в Вене: борьба против террора исламистов - общая задача

07:54 03.11.2020
Убитый в Вене террорист был исламистом, жертвами теракта стали три человека

Убитый в Вене террорист был исламистом, жертвами теракта стали три человека

05:48 03.11.2020
Джихадисты причастны к атаке в Вене - SITE Intelligence Group

Джихадисты причастны к атаке в Вене - SITE Intelligence Group

02:02 03.11.2020
Зеленский выразил поддержку Австрии и пострадавшим в результате нападения на синагогу в Вене

Зеленский выразил поддержку Австрии и пострадавшим в результате нападения на синагогу в Вене

22:59 02.11.2020
Семь человек погибли в результате стрельбы у синагоги в Вене

Семь человек погибли в результате стрельбы у синагоги в Вене

22:08 31.10.2020
Жители Австрии с 3 ноября вернутся на самоизоляцию из-за COVID-19

Жители Австрии с 3 ноября вернутся на самоизоляцию из-за COVID-19

17:00 29.10.2020
Макрон назвал нападение в Ницце актом исламистского терроризма

Макрон назвал нападение в Ницце актом исламистского терроризма

22:02 19.10.2020
Трамп пообещал исключить Судан из списка стран-спонсоров терроризма, как только тот заплатит компенсацию в $335 млн

Трамп пообещал исключить Судан из списка стран-спонсоров терроризма, как только тот заплатит компенсацию в $335 млн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада провалила 1-ю попытку отложить ввод кассовых аппаратов и повысить в 1,5 раза лимиты ФЛП

Кабмин согласует смену глав ОГА в Одесской, Ивано-Франковской и Сумской областях - Шмыгаль

Нацгвардеец Маркив вернулся в Украину

Рада приняла за основу законопроект о финоздоровлении "Укрнафты" путем зачета с "Нафтогазом" и госбюджетом

В Киеве за сутки зафиксировано наибольшее количество больных COVID-19 за время пандемии - 856 человек, 17 больных умерли - Кличко

ПОСЛЕДНЕЕ

Решение КС об отмене электронного декларирования может лишить Украину $2,23 млрд финансирования Всемирного банка

В Швейцарии решили задействовать армию для борьбы с COVID-19

На Донбассе будут четыре новые точки разведения: в Славяносербске, Григорьевке, Петропавловке и Нижнетеплом – СМИ

Постпреды стран ЕС одобрили пакет санкций для Беларуси, включая Лукашенко - СМИ

Рада провалила 1-ю попытку отложить ввод кассовых аппаратов и повысить в 1,5 раза лимиты ФЛП

Кабмин увеличил до 200 прожиточных минимумов размер денежной помощи на ремонт и техническое обслуживание протезов участников АТО/ООС

Два специальных судна, способных достраивать "Северный поток 2", вышли из Калининграда в Мукран

Украина готовится отстаивать невиновность Маркива в кассационном суде Италии - омбудсмен

ПриватБанк требует от Нацполиции расследовать факты угроз его топ-менеджеру

В Киеве уже почти 10 тыс. случаев заболевания ОРВИ и гриппом – Кличко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА