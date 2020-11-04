Преступник, устроивший стрельбу в Вене, действовал в одиночку - МВД

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что, по версии следствия, "венский террорист" действовал в одиночку.

"В настоящее время нет конкретных указаний на то, что был второй преступник", - сказал Нехаммер журналистам в среду, прямую трансляцию выступления вел австрийский телеканал ORF.

По его словам, после проверки видеозаписей, которые прислали очевидцы нападения, стало понятно, что преступник был один.

Стрельба произошла в Вене в понедельник вечером неподалеку от площади Шведенплатц вблизи от главной синагоги города Штадттемпель. Канцлер Себастьян Курц подтвердил, что полиция расценивает произошедшее как теракт. В результате нападения погибли не менее четырех человек.