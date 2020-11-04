На Донбассе будут четыре новые точки разведения: в Славяносербске, Григорьевке, Петропавловке и Нижнетеплом – СМИ

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ) согласовала четыре новые точки разведения сил и средств на Донбассе, сообщает "Радио свобода" со ссылкой на и.о. командующего Объединенных сил генерал-майор Виктор Ганущак.

"По результатам встречи ТКГ согласовано 4 участка: Григорьевка, Славяносербск, Петровка и Нижнетеплое. Ситуация после разведения на участках Станица Луганская, Золотое и Петровское в целом остается стабильной и контролируемой, - сказал Ганущак на брифинге в г.Бахмут Донецкой области в среду.

Город Славяносербск, пгт Петропавловка (до 2016 года – Петровка) и с.Нижнетеплое расположены в Луганской области (первый – райцентр, Петропавловка и Нижнетеплое относятся к Славяносербскому району), Григорьевка - в Донецкой области (Бахмутский район).

Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-rozvedennia-viysk/30930067.html