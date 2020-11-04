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15:29 04.11.2020

Украина готовится отстаивать невиновность Маркива в кассационном суде Италии - омбудсмен

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Украина готовится отстаивать невиновность Маркива в кассационном суде Италии - омбудсмен

Украина готовится отстаивать невиновность украинского военнослужащего Виталия Маркива в кассационном суде Италии после подачи соответствующей жалобы обвинением и потерпевшей стороной, заявляет уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

На брифинге по прилёту Маркива в Украину, отвечая на вопрос о дальнейших шагах украинский стороны, омбудсмен сказала: "Вчера, когда мы увидели реакцию стороны обвинения, они ожидали, конечно, другого решения... Те действия, которые совершала сторона обвинения и защита потерпевшей стороны, в том числе представители гражданского иска к Украине... Мы готовились к плану "б". Но когда мы услышали, что он невиновен, что он полностью оправдан, что нет никаких доказательств его вины, то ...мы поняли, что нам надо готовиться к следующему шагу", - сказала Денисова.

Она отметила: "Как мы думаем, сторона обвинения будет подавать жалобу в кассационный суд".

По ее словам, 90 дней необходимо подождать полного текста решения.

"Потом они (обвинение и представители потерпевшей стороны - ИФ) будут подавать жалобу, а потом мы будем защищать невиновность Виталия в кассационном суде", - добавила Денисова.

По словам Денисовой, кассационный суд может либо подтвердить решение апелляции, либо передать на рассмотрение в другой апелляционный суд другого региона. "Мы будем, безусловно, соблюдать все нормы европейской конвенции по правам человека и будем защищать (невиновность Маркива - ИФ)".

Отвечая на вопрос о том, будет ли Маркив подавать иск в ЕСПЧ, омбудсмен сказала: "Сегодня есть все обстоятельства, чтобы такой иск подать. Но это, безусловно, будет решать сам Виталий со своими адвокатами".

Говоря о том, достаточно ли доказательств невиновности для рассмотрения в кассации или понадобятся дополнительные, омбудсмен подчеркнула: "Мы считаем, что если апелляционный суд Милана принял такое решение, то доказательств его невиновности достаточно для того, чтобы принять решение и подтвердить его кассационным судом".

По ее словам, доказательства, предоставленные украинским следствием, имели важное значение. "Когда сторона защиты Маркива представила эти доказательства суду присяжных, эта победа и состоялась", - подчеркнула Денисова.

"Надо найти, кто всё-таки виновен в убийстве Рокелли и Миронова, поэтому мы говорим о том, что дело не завершено", - добавила она.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко также напомнил о расследовании уголовного производства в Украине по факту гибели итальянского журналиста и его переводчика.

"Мы будем продолжать расследование этого дела до полного завершения", - заверил он.

В свою очередь Маркив выразил уверенность, что те, кто пытался опозорить военнослужащих Украины, не смогут избежать ответственности.

"Мы с адвокатами будет ждать окончательного вывода кассации, после этого будем делать выводы... Ответственности не избегут те, кто пытались опозорить... вооруженные формирования Украины и весь украинский народ", - сказал он.

Также, отвечая на вопрос о том, что стало решающим аргументом при вынесении оправдательного решения суда, он сказал: "Думаю, что правда".

Говоря о ближайших планах, Маркив сказал, что хочет провести время с семьёй.

Теги: #денисова #суд #маркив
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