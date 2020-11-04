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15:05 04.11.2020

ПриватБанк требует от Нацполиции расследовать факты угроз его топ-менеджеру

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ПриватБанк требует от Нацполиции расследовать факты угроз его топ-менеджеру

Государственный ПриватБанк (Киев) обратился в Национальную полицию с требованием расследовать факты угроз личной расправы, поступивших в адрес его топ-менеджера и привлечь к ответственности их автора, сообщила пресс-служба финучреждения в среду.

"Есть основания и факты считать, что угрозы связаны с непосредственным выполнением топ-менеджером банка своих обязанностей. В частности, это касается реализации стратегии банка по урегулированию проблемной задолженности по кредитам физических и юридических лиц", – говорится в сообщении.

Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 сентября 2020 года по размеру общих активов занимал 1-е место (591,9 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.

Теги: #полиция #угрозы #приватбанк
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