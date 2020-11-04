Кабмин согласует смену глав ОГА в Одесской, Ивано-Франковской и Сумской областях - Шмыгаль

Кабинет министров Украины согласует смену глав областных государственных администраций в Одесской, Ивано-Франковской и Сумской областях, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Хотел поднять еще одну важную тему, которая касается эффективности работы глав облгосадминистраций. Сегодня состоится согласование ряда кадровых решений в Одесской, Ивано-Франковской и Сумской областях. Президент Владимир Зеленский не один раз подчеркивал, что нет касты неприкасаемых, и если чиновник показывает некачественную и неэффективную работу, не дотягивает - будут кадровые изменения. И сегодня они будут", - сказал он на заседании правительства в среду.