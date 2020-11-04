Кличко оправился от коронавируса

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что оправился от коронавируса.

"Рад вернуться к активной работе. Мой тест на коронавирус - отрицательный. И чувствую себя я хорошо", - сказал Кличко во время онлайн-брифинга, который в среду провел уже с рабочего места.

До этого он лечился дома на самоизоляции и работал дистанционно.

Как сообщалось, 24 октября стало известно, что Кличко получил положительный результат теста на COVID-19, в связи с чем он ушел на самоизоляцию.

"Коронавирус подкрался в самый неподходящий момент. Сегодня получил положительный результат теста", - написал Кличко на странице в Фейсбуке.

Он отметил, что старался беречься, однако работа мэра во время пандемии предполагает постоянный риск, в том числе общение с людьми и проверку больниц, в том числе посещение инфекционных отделений, где лечат больных COVID-19.