Большинство украинцев отрицательно относятся к решению КС по отмене электронного декларирования – соцопрос

Большинство украинцев (59%) отрицательно относятся к решению Конституционного суда Украины относительно отмены электронного декларирования и системы доступа к информации об активах и доходах чиновников, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 2-3 ноября.

Согласно данным исследования, 39% опрошенных хорошо осведомлены о решении Конституционного суда, 36% - что-то слышали об этом, 25% - впервые слышат. Наиболее осведомленные люди старшего возраста и жители столицы.

Так, только 11% опрошенных положительно относятся к решению КС, 25% - нейтрально, при этом большинство (59%) - отрицательно. Отмечается, что при этом среди респондентов, которые хорошо знакомы с содержанием решения, негатив к нему составляет 83%. Наиболее негативно к решению Конституционного суда относятся люди старшего возраста, жители Киева, западной и центральной Украины, сторонники "Европейской солидарности", "Голоса" и партии "Сила и честь".

Кроме того, большинство опрошенных (60%) не доверяют Конституционному суду. В частности, среди респондентов, которые хорошо знакомы с содержанием решения об отмене электронного декларирования для чиновников, недоверие к институту составляет почти 80%. Больше всего не доверяют сторонники "Евросолидарности", "Голоса", "Батькивщины", "Партии Шария", "Силы и честь" и "Слуги народа".

Почти 60% опрошенных поддерживают законопроект президента Владимира Зеленского, которым предлагается прекратить полномочия действующего состава КС, 27% - не поддерживают, 16% - не определились.

По данным результатов опроса, оценивая изменения в сфере борьбы с коррупцией в течение последнего года, 47% опрошенных не увидели сдвигов, 34% - считают, что ситуация ухудшилась, 14% - увидели позитивные изменения. Индекс изменений в сфере борьбы с коррупцией значительно выше, чем в 2018 году, но несколько ухудшилось по сравнению с 2019 годом.

Также 55% опрошенных отрицательно относятся к возможной отмене "безвиза" с Европейским союзом, 11% - положительно и 31% - нейтрально. Наиболее негативно относятся к возможной отмене "безвиза" молодежь, жители столицы и запада, сторонники "Евросолидарности", ВО "Свобода", "Голоса" и партии "Слуга народа".

Опрос проводился методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2 тыс. респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%