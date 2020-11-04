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09:33 04.11.2020

Нардеп от "Слуги народа" Ясько заболела COVID-19

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Народный депутат (фракция "Слуга народа") Елизавета Ясько сообщила, что заболел COVID-19.

"К сожалению, тест на ковид положительный. Неделя политическая еще та... И хотелось бы быть в стенах парламента. Но сегодня получила положительный результат теста. Всех, с кем контактировала последние дни, проинформировала и попросила быть в самоизоляции по возможности и использовать все средства безопасности", - написал Ясько на странице в Facebook.

Она добавила, что будет находиться на самоизоляции.

Теги: #коронавирус #слуга_народа
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