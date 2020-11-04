Страны Европы продолжают борьбу с COVID-19 с помощью режима изоляции и новых методов тестирования

Европейские страны продолжают искать способы замедлить распространение коронавирусной инфекции: в Нидерландах наблюдается положительная динамика, в то время как жители Франции вынуждены придерживаться режима изоляции, сообщило во вторник агентство Associated Press.

В Нидерландах наблюдается некоторое улучшение ситуации с коронавирусом: впервые за последние несколько недель число случаев заражения снизилось на 5%. За последние сутки в стране зафиксировали 7,7 тыс. случаев заражения COVID-19.

Улучшение стало результатом мер, предпринятых правительством три недели назад: в стране закрыты бары и рестораны, запрещено заниматься любительскими видами спорта, а работодателей призвали перевести сотрудников на дистанционный режим работы.

Правительство Великобритании старается замедлить распространение вируса с помощью новой программы тестирования. Точкой для проведения эксперимента был выбран Ливерпуль: тест на наличие COVID-19 будут сдавать все жители города на регулярной основе. В Ливерпуле наблюдается один из самых высоких показателей заражения коронавирусом в Великобритании: около 410 случаев на 100 тыс. человек.

Сообщается, что в Соединенном Королевстве начнут применять новые тесты, которые в течение часа смогут определить, если ли у человека коронавирус. Как заявили в британском министерстве здравоохранения, "усовершенствованные тесты помогут выявить инфицированных людей, у которых заболевание протекает бессимптомно".

Власти Дании столкнулись с проблемой и внутри парламента, где были отменены несколько мероприятий после того, как у двух парламентариев был подтвержден COVID-19.

Теперь по меньшей мере шесть членов правительства придерживаются режима самоизоляции. В стране зарегистрировано 1,3 тыс. новых случаев инфицирования.

Глава немецкой междисциплинарной ассоциации интенсивной терапии и экстренной медицины Уве Янсенс и глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан заявили, что медикам в немецких больницах следует отложить работу с пациентами с несрочными операциями, чтобы освободить места для людей с коронавирусом COVID-19.

Янсенс также отметил, что в Германии "достаточно мест и аппаратов вентиляции легких", однако проблемой может стать потенциальное отсутствие достаточного числа медицинского персонала, способного работать с пациентами в тяжелом состоянии. Он указал на то, что частично эта проблема продиктована "хроническим недостатком" сотрудников с такой квалификацией, а также тем, что врачи и медсестры должны периодически уходить на карантин.

Шпан, который сам недавно поправился после коронавируса, заявил, что сложившаяся ситуация "серьезная", однако разнится в зависимости от региона. В настоящее время в Германии свободна еще четверть мест от общего числа во всей стране.

Во вторник в Германии сообщили о 15,3 тыс. новых случаях заражения COVID-19 за последние сутки, и всего в стране с начала пандемии коронавирус выявили у 560 тыс. человек.

Власти Франции собираются отправить некоторое число пациентов с коронавирусом COVID-19 на лечение в больницы Германии, поскольку многие французские больницы едва справляются с наплывом пациентов, говорится в заявлении федерации больниц Франции.

В частности, в течение 10 ближайших дней в Германию транспортируют пациентов из региона Нор-Па-де-Кале, где регистрируют много случаев заражения COVID-19. Также в Германию будут транспортировать пациентов и из других французских регионов.

Всего во Франции за время пандемии выявили более 1,46 млн случаев заражения COVID-19.

Во Франции с 30 октября по 1 декабря ввели режим повсеместной изоляции. Работу продолжат заведения оптовой торговли, школы и дошкольные учреждения, учреждения внешкольных занятий, отели, все структуры здравоохранения, весь общественный транспорт.