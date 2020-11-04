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08:53 04.11.2020

В Украине рекордное количество заболевших (9524), и выздоровевших (7536) от Covid-19 за сутки – СНБО

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В Украине рекордное количество заболевших (9524), и выздоровевших (7536) от Covid-19 за сутки – СНБО

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано новое рекордное количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки – 9524  человек, а также рекордное количество выздоровевших – 7536 человек, умерли 199 пациентов, свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Днем ранее, 3 ноября, было зафиксировано прежнее рекордное число - 8 889 новых случаев заболевания; 2 ноября было 6754 заболевших, 1 ноября 7959 новых случаев заболевания.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 420 617 человек, 7 532 человека - умерли от COVID-19, выздоровели - 168 868.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (856), в  Харьковской (850), Донецкой (636), Одесской (547) и Хмельницкой (511) областях.

 

Теги: #статистика #снбо #украина #коронавирус
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