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08:18 04.11.2020

Трамп сообщил о попытке украсть у него "большую победу" и пообещал сделать заявление

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Трамп сообщил о попытке украсть у него "большую победу" и пообещал сделать заявление

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него пытаются украсть победу на выборах и что он не позволит этому произойти.

"Мы на большой высоте, но они пытаются украсть выборы. Мы никогда не позволим им сделать это. Голоса не могут быть подсчитаны после закрытия избирательных участков!" - написал он в "Твиттере".

Он пообещал сделать заявление.

"Большая победа!" - добавил Трамп.

Немногим ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что находится на пути к победе на выборах.

"Я уверен в том, что мы идем к победе на этих выборах", заявил Байден, обращаясь к своим сторонникам.

Теги: #сша #заявление #трамп #выборы
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