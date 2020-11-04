События

08:14 04.11.2020

С начала года пиротехники ГСЧС Украины изъяли и уничтожили более 59000 взрывоопасных предметов

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С начала года пиротехники ГСЧС Украины изъяли и уничтожили более 59000 взрывоопасных предметов

Пиротехнические подразделения ГСЧС Украины ежедневно проводят работы по обследованию территории страны, выявлению, изъятию и уничтожению взрывоопасных предметов времен прошлых войн. Сначала года пиротехники ГСЧС уже уничтожили 59 тыс. 537 взрывоопасных предметов, в том числе 1357 авиационных бомбы.

"С начала года, по состоянию на 3 ноября, пиротехнические подразделения ДСНС изъяли и уничтожили 59 тыс. 537 взрывоопасных предметов, в том числе 1 тыс. 357 авиационных бомб", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в среду утром.

 

Теги: #гсчс #ликвидация #украина #снаряд
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