С начала года пиротехники ГСЧС Украины изъяли и уничтожили более 59000 взрывоопасных предметов

Пиротехнические подразделения ГСЧС Украины ежедневно проводят работы по обследованию территории страны, выявлению, изъятию и уничтожению взрывоопасных предметов времен прошлых войн. Сначала года пиротехники ГСЧС уже уничтожили 59 тыс. 537 взрывоопасных предметов, в том числе 1357 авиационных бомбы.

"С начала года, по состоянию на 3 ноября, пиротехнические подразделения ДСНС изъяли и уничтожили 59 тыс. 537 взрывоопасных предметов, в том числе 1 тыс. 357 авиационных бомб", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в среду утром.