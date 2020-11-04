События

07:19 04.11.2020

Российские наемники на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, один украинский военнослужащий получил ранение – штаб ООС

1 мин читать
Российские наемники на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, один украинский военнослужащий получил ранение – штаб ООС

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий получил ранение, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Водяного противник применил ручной противотанковый гранатомет, а на окраине Авдеевки - подствольный гранатомет и стрелковое оружие. В районе Марьинки враг открывал огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберного пулемета и ручного противотанкового гранатомета. Еще два нарушения режима прекращения огня зафиксированы вблизи населенного пункта Гнутово. На этом участке противник применял стрелковое оружие и ручной противотанковый гранатомет. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" огонь из автоматического станкового гранатомета российско-оккупационные войска открывали недалеко от населенного пункта Новолуганское. Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

С начала текущих суток по всей линии разграничения соблюдался режим тишины.

"С начала текущих суток, 4 ноября, в полосах ответственности наших бригад режим прекращения огня сохраняется в полной мере", - подытожили в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:14 04.11.2020
С начала года пиротехники ГСЧС Украины изъяли и уничтожили более 59000 взрывоопасных предметов

С начала года пиротехники ГСЧС Украины изъяли и уничтожили более 59000 взрывоопасных предметов

06:54 04.11.2020
Ночью и утром 4 ноября в Киеве сохранится туман, видимость 200-500 м – КГГА

Ночью и утром 4 ноября в Киеве сохранится туман, видимость 200-500 м – КГГА

06:54 04.11.2020
Ночью и утром 4 ноября в Киеве сохранится туман, видимость 200-500 м – КГГА

Ночью и утром 4 ноября в Киеве сохранится туман, видимость 200-500 м – КГГА

01:04 04.11.2020
Кернес третий раз победил на выборах городского головы

Кернес третий раз победил на выборах городского головы

23:33 03.11.2020
Зеленский: освобождение Маркива дает силы и веры в борьбе за каждого украинца, который незаконно находится в плену или в тюрьме

Зеленский: освобождение Маркива дает силы и веры в борьбе за каждого украинца, который незаконно находится в плену или в тюрьме

23:30 03.11.2020
Обстановка на избирательных участках в Вашингтоне спокойна и дружелюбная несмотря на поляризацию общества - Потураев

Обстановка на избирательных участках в Вашингтоне спокойна и дружелюбная несмотря на поляризацию общества - Потураев

22:31 03.11.2020
Зеленский: освобождение Маркива – это победа справедливости

Зеленский: освобождение Маркива – это победа справедливости

22:26 03.11.2020
"Шахтер" проиграл "Боруссии" Менхенгладбах в Лиге чемпионов со счетом 0:6

"Шахтер" проиграл "Боруссии" Менхенгладбах в Лиге чемпионов со счетом 0:6

22:01 03.11.2020
Нацгвардеец Маркив оправдан итальянским судом, надеюсь, завтра он будет в Украине - Аваков

Нацгвардеец Маркив оправдан итальянским судом, надеюсь, завтра он будет в Украине - Аваков

21:59 03.11.2020
Нацгвардеец Маркив оправдан итальянским судом, он возвращается в Украину - Денисова

Нацгвардеец Маркив оправдан итальянским судом, он возвращается в Украину - Денисова

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: освобождение Маркива – это победа справедливости

Нацгвардеец Маркив оправдан итальянским судом, он возвращается в Украину - Денисова

Нацгвардеец Маркив оправдан итальянским судом, он возвращается в Украину - Денисова

Украинская делегация в ТКГ: в СММ ОБСЕ направлена нота связи с ранением бойца ВСУ на Донбассе

Законопроект о возврате электронного декларирования переходной, но не решает ситуацию глобально, как президентский - Арахамия

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп сообщил о попытке украсть у него "большую победу" и пообещал сделать заявление

Байден пока получает 237 голосов выборщиков, Трамп – 210

Байден одержит победу на Гавайях - Fox News

Трамп выигрывает выборы в штате Флорида - Fox News

По прогнозам NBC News, CNN и Fox News, у Байдена пока больше голосов выборщиков, чем у Трампа

Демократы сохранят большинство в Палате представителей США – прогноз

У Байдена 131 голос выборщиков, у Трампа 93 – Politico

У Трампа пока 42 голоса членов коллегии выборщиков, у Байдена 30 - прогноз CNN

Байден лидирует в Техасе - первые результаты

Байден побеждает в Вермонте и Виргинии – СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА