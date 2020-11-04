Российские наемники на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, один украинский военнослужащий получил ранение – штаб ООС

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий получил ранение, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Водяного противник применил ручной противотанковый гранатомет, а на окраине Авдеевки - подствольный гранатомет и стрелковое оружие. В районе Марьинки враг открывал огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберного пулемета и ручного противотанкового гранатомета. Еще два нарушения режима прекращения огня зафиксированы вблизи населенного пункта Гнутово. На этом участке противник применял стрелковое оружие и ручной противотанковый гранатомет. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" огонь из автоматического станкового гранатомета российско-оккупационные войска открывали недалеко от населенного пункта Новолуганское. Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

С начала текущих суток по всей линии разграничения соблюдался режим тишины.

"С начала текущих суток, 4 ноября, в полосах ответственности наших бригад режим прекращения огня сохраняется в полной мере", - подытожили в штабе ООС.