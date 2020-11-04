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04:58 04.11.2020

Демократы сохранят большинство в Палате представителей США – прогноз

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Члены Демократической партии сохранят контроль над Палатой представителей США, прогнозирует телеканал Fox News.

Согласно прогнозу, демократы также увеличат свое присутствие в нижней палате Конгресса минимум на пять мест.

По данным американских СМИ, в текущий момент на выборах в Палату представителей лидируют республиканцы - у них 76 мест, у демократов - 49.

Всего в Палате представителей 435 мест.

На промежуточных выборах 2018 года демократы получили 232 места.

Теги: #сша #конгресс #палата #выборы
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