У Трампа пока 42 голоса членов коллегии выборщиков, у Байдена 30 - прогноз CNN

Действующий президент США Дональд Трамп на настоящий момент получает 42 голоса членов коллегии выборщиков из необходимых 270, лидируя в пяти штатах, согласно прогнозу телеканала CNN.

По последним данным, Трамп побеждает в штатах Индиана (11 голосов выборщиков), Кентукки (8), Оклахома (7), Теннесси (11) и Западная Вирджиния (5).

В свою очередь оппонент Трампа - демократ Джо Байден, по прогнозам телеканала, одерживает победу в штатах Вермонт (3 голоса), Массачусетс (11), Мэриленд (10), Делавэр (3) и столице США - Вашингтоне (3), набрав 30 голосов.

На настоящий момент за Трампа проголосовали более 18 448 304 человек (50,4%), за Байдена - 17 714 230 (48,4%).

Согласно прогнозам другого крупнейшего телеканала США - NBC News, Трамп также побеждает в 5 штатах, получив 42 голоса членов коллегии выборщиков.

При этом Байден лидирует в 6 штатах (Вермонт, Массачусетс, Коннектикут, Нью-Джерси, Делавэр, Мэриленд) и столице, получив 51 голос из 270.

Fox News прогнозирует, что Байден получает 91 голос выборщиков, побеждая в штатах Иллинойс, Вирджиния, Мэриленд, Делавэр, Нью-Джерси, Коннектикут, Массачусетс, Вермонт, Род-Айленд и столице США.

Трамп, согласно данным телеканала Fox News, получает 73 голоса, одерживая победу в штатах Индиана, Кентукки, Оклахома, Теннесси, Западная Вирджиния, Миссури, Арканзас, Миссисипи и Алабама.

Президентские выборы проходят по двухступенчатой системе: после всенародного голосования происходит голосование коллегии выборщиков от каждого из 50 штатов и округа Колумбия, которые отдают свои голоса в соответствии с тем, как проголосовало большинство избирателей в их штате.

Число выборщиков от каждого штата равно числу его представителей в конгрессе. Например, наибольшее количество выборщиков приходится на Калифорнию (55), за ней следуют штаты Техас (38), Нью-Йорк (29) и Флорида (29). Между тем, у штатов Аляска, Монтана, Вермонт, Делавэр и Вайоминг лишь по три голоса.

Для победы на выборах одному из кандидатов необходимо набрать минимум 270 голосов выборщиков.

Традиционно в США есть штаты, которые на протяжении многих лет поддерживают только кандидатов от республиканцев, а есть те, которые, напротив, отдают предпочтение исключительно демократам. Именно поэтому основная часть предвыборных опросов и прогнозов сосредоточена на так называемых "колеблющихся" штатах, в которых электоральные предпочтения меняются год от года.

В этом году наблюдатели выделяют 12 таких штатах - Аризона, Флорида, Джорджия, Айова, Мичиган, Миннесота, Нью-Гэмпшир, Северная Каролина, Огайо, Пенсильвания, Техас и Висконсин. При этом наибольшее количество выборщиков из этих штатов - у Техаса (38), Флориды (29) и Огайо (18).