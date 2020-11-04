Байден лидирует в Техасе - первые результаты

Кандидат от Демократической партии Джо Байден опережает действующего президента Дональда Трампа в штате Техас, свидетельствуют первые результаты, опубликованные Fox News.

После подсчета 23% голосов у Байдена - 51,2%. Трамп набирает 47,4%.

Победа в Техасе очень важна для кандидатов в президенты, он является вторым штатом после Калифорнии по количеству выборщиков. Здесь их 38.

Для победы на выборах одному из кандидатов необходимо набрать минимум 270 голосов выборщиков.