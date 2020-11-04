События

03:02 04.11.2020

Байден побеждает в Вермонте и Виргинии – СМИ

1 мин читать
Байден побеждает в Вермонте и Виргинии – СМИ

Действующий президент США республиканец Дональд Трамп, как и ожидалось, одержал победу на выборах в штате Кентукки с восьмью голосами выборщиков, сообщило агентство Associated Press (АР).

В то же время, как сообщает телеканал Fox News, соперник Трампа демократ Джо Байден побеждает на выборах в Виргинии (13 голосов выборщиков) и Вермонте (три голоса выборщиков).

Данные основываются на неполном подсчете голосов избирателей.

По прогнозам крупнейших телеканалов США, действующий президент ожидаемо выигрывает в штате Индиана, получая 11 голосов выборщиков. После первых подсчетов голосов в этом штате у Трампа 68,3%, у его соперника-демократа Джо Байдена - 29,7%.

Для победы на выборах одному из кандидатов необходимо набрать минимум 270 голосов

Теги: #сша #трамп #байден
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:21 04.11.2020
Байден лидирует в Техасе - первые результаты

Байден лидирует в Техасе - первые результаты

02:02 04.11.2020
Трамп отреагировал на первые результаты выборов в США

Трамп отреагировал на первые результаты выборов в США

01:29 04.11.2020
Трамп побеждает в Индиане с 68% голосов, лидирует в Гэмпшире и Кентукки

Трамп побеждает в Индиане с 68% голосов, лидирует в Гэмпшире и Кентукки

01:27 04.11.2020
Трамп побеждает в Индиане с 68% голосов – CNN

Трамп побеждает в Индиане с 68% голосов – CNN

01:11 04.11.2020
Почтовая служба США не успеет доставить избирательные бюллетени из десятков округов в день выборов

Почтовая служба США не успеет доставить избирательные бюллетени из десятков округов в день выборов

00:33 04.11.2020
Судья обязал почтовую службу США проверить доставку в избирательные комиссии бюллетени проголосовавших на президентских выборах

Судья обязал почтовую службу США проверить доставку в избирательные комиссии бюллетени проголосовавших на президентских выборах

23:30 03.11.2020
Обстановка на избирательных участках в Вашингтоне спокойна и дружелюбная несмотря на поляризацию общества - Потураев

Обстановка на избирательных участках в Вашингтоне спокойна и дружелюбная несмотря на поляризацию общества - Потураев

22:21 03.11.2020
Трамп надеется, что результаты президентских выборов станут известны вечером дня голосования

Трамп надеется, что результаты президентских выборов станут известны вечером дня голосования

16:41 03.11.2020
Байден лидирует по опросам последнего дня, но с небольшим отрывом в колеблющихся штатах

Байден лидирует по опросам последнего дня, но с небольшим отрывом в колеблющихся штатах

14:44 03.11.2020
Трамп лидирует в ключевых штатах по результатам опросов - СМИ

Трамп лидирует в ключевых штатах по результатам опросов - СМИ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: освобождение Маркива – это победа справедливости

Нацгвардеец Маркив оправдан итальянским судом, он возвращается в Украину - Денисова

Нацгвардеец Маркив оправдан итальянским судом, он возвращается в Украину - Денисова

Украинская делегация в ТКГ: в СММ ОБСЕ направлена нота связи с ранением бойца ВСУ на Донбассе

Законопроект о возврате электронного декларирования переходной, но не решает ситуацию глобально, как президентский - Арахамия

ПОСЛЕДНЕЕ

Кернес третий раз победил на выборах городского головы

Зеленский: освобождение Маркива дает силы и веры в борьбе за каждого украинца, который незаконно находится в плену или в тюрьме

Марадону прооперируют в связи с образовавшимся в мозге тромбом

Зеленский: освобождение Маркива – это победа справедливости

Нацгвардеец Маркив оправдан итальянским судом, надеюсь, завтра он будет в Украине - Аваков

Нацгвардеец Маркив оправдан итальянским судом, он возвращается в Украину - Денисова

Нацгвардеец Маркив оправдан итальянским судом, он возвращается в Украину - Денисова

В Сумах пройдет второй тур выборов мэра

Украинская делегация в ТКГ: в СММ ОБСЕ направлена нота связи с ранением бойца ВСУ на Донбассе

Законопроект о возврате электронного декларирования переходной, но не решает ситуацию глобально, как президентский - Арахамия

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА