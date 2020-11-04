Байден побеждает в Вермонте и Виргинии – СМИ

Действующий президент США республиканец Дональд Трамп, как и ожидалось, одержал победу на выборах в штате Кентукки с восьмью голосами выборщиков, сообщило агентство Associated Press (АР).

В то же время, как сообщает телеканал Fox News, соперник Трампа демократ Джо Байден побеждает на выборах в Виргинии (13 голосов выборщиков) и Вермонте (три голоса выборщиков).

Данные основываются на неполном подсчете голосов избирателей.

По прогнозам крупнейших телеканалов США, действующий президент ожидаемо выигрывает в штате Индиана, получая 11 голосов выборщиков. После первых подсчетов голосов в этом штате у Трампа 68,3%, у его соперника-демократа Джо Байдена - 29,7%.

Для победы на выборах одному из кандидатов необходимо набрать минимум 270 голосов