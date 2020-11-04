Трамп побеждает в Индиане с 68% голосов, лидирует в Гэмпшире и Кентукки

Президент США Дональд Трамп побеждает в штате Индиана после первых подсчетов голосов, передает телеканал CNN.

В настоящий момент у действующего президента США 68,3% голосов, у его соперника-демократа Джо Байдена - 29,7%.

В коллегии выборщиков Индиана имеет 11 голосов. Для победы на выборах одному из кандидатов необходимо набрать минимум 270 голосов выборщиков.

После подсчета 1% голосов Трамп опережает своего соперника также в штате Нью-Гэмпшир.

Трамп набирает 61,5% голосов. У Байдена пока - 38,5%.

Кроме того, согласно первым результатам, Трамп также одерживает победу в штате Кентукки, где 8 голосов выборщиков. За действующего лидера США отдали свои голоса на настоящий момент более 5 тыс. человек (85,8%), за Байдена - 810 (13,3%).