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01:11 04.11.2020

Почтовая служба США не успеет доставить избирательные бюллетени из десятков округов в день выборов

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Почтовая служба США не успеет доставить избирательные бюллетени из десятков округов в день выборов

Почтовая служба США не уложилась в срок, чтобы провести проверку своих объектов в десятках округов по всей стране на предмет недоставленных в избирательные комиссии бюллетеней для голосования и доставить их в последнюю минуту в день выборов, сообщает Fox News.

Вторник - это последний день, когда бюллетени могут быть отправлены по почте, чтобы быть подсчитанными на выборах 2020 года.

"На каждом объекте есть только один или два инспектора, и поэтому у них нет возможности лично обыскать весь объект", - отметили в службе.

Почтовая служба сообщила, что инспекторы будут находиться в выявленных объектах "в течение всего вечера", хотя десятки штатов отклонят бюллетени, не полученные сегодня вечером.

Даже те штаты, которые принимают бюллетени после дня выборов, имеют жесткие сроки их приема.

Ранее сообщалось, что Федеральный судья столичного округа Колумбия потребовал от национальной почтовой службы США проверить отправку почтовыми отделениями в избирательные комиссии бюллетеней избирателей, которые уже проголосовали по почте.

По данным, которые были оглашены в суде, не были получены подтверждения о доставке в избирательные комиссии, которые будут заниматься подсчетом голосов, около 300 тыс. бюллетеней.

Судья распорядился провести проверку до 15:00 вторника по восточному времени США и не позднее 16:30 доставить в соответствующие избирательные комиссии.

Наблюдатели обратили внимание, что подтверждения о доставке не были получены в том числе и из таких важных для определения результатов голосования штатов, как Пенсильвания, Флорида, всего - более десяти.

"Учитывая временные ограничения, установленные этим судебным постановлением, и тот факт, что почтовые инспекторы работают на общенациональной основе, ответчики не смогли ускорить ежедневный процесс проверки", - говорится в сообщении Почтовой службы США.

Позднее поступление бюллетеней может задержать подсчет голосов и определение результатов выборов, против чего выступает действующий президент Дональд Трамп.

Он накануне заявил журналистам: "Нельзя, чтобы это откладывалось на много дней или даже недель", поскольку результатов "ждет весь мир, вся страна".

"Много махинаций, много плохих вещей происходит с бюллетенями, когда вы говорите: "О, давайте посвятим (подсчетам - ИФ) дни и дни", - сказал Трамп.

Наблюдатели отмечают, что на нынешних выборах подсчет голосов в целом может продлиться несколько дней или даже недель.

Это вызвано тем, что в этом году очень существенная доля голосов поступает по почте, а подсчет таких бюллетеней более трудоемкий и долгий.

В некоторых штатах такая система действует уже не первый год, и подсчет голосов начинается за несколько недель до официального дня голосования, что позволяет им довольно быстро обнародовать результаты. Но ряд штатов ввел подобную систему только в этом году, а их законы запрещали обработку бюллетеней до дня голосования.

Теги: #сша #доставка #выборы #почта
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