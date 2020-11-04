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01:04 04.11.2020

Кернес третий раз победил на выборах городского головы

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Кернес третий раз победил на выборах городского головы

Выборы городского головы Харькова в третий раз выиграл нынешний градоначальник Геннадий Кернес.

Как сообщает Суспільне-Харків со ссылкой на информацию Харьковской городской территориальной избирательной комиссии,  которая обработала 100% протоколов, за Кернеса проголосовали 60,34% принявших участие  выборах (195 044 человек). На втором месте со значительным отрывом - кандидат от ОПЗЖ, народный депутат Александр Фельдман (14,32% или 46 278 голосов), на третьем - глава Харьковской облгосадминистрации, выдвиженец от партии "Слуга народа" Алексей Кучер (7,24% или 23 401 голосов).

Всего на пост городского головы Харькова баллотировались 14 кандидатов. Самый низкий результат у представителя "Удара", депутата Харьковского горсовета Георгия Лаговского (0,11% или 349 голосов).

В голосовании на выборах городского головы Харькова приняли участие 323 218 человек. 6 180 бюллетеней были признаны недействительными.

По информации Суспільне-Харків, официальное объявление результатов голосования планируется 4 ноября.

Как сообщалось, Кернес не появлялся на публике с конца августа. У него подтвержден COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу.

15 сентября директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко сообщил, что состояние Кернеса стабильно тяжелое.

В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали специализированным самолетом из Харькова в Берлин на лечение в клинику "Шарите" .

23 сентября "Блок Кернеса Успешный Харьков" выдвинул Кернеса кандидатом на пост городского головы.

2 октября бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс сообщил, что Кернес получил отрицательный тест на COVID-19.

3 ноября директор департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко опроверг информацию о смерти Кернеса, распространенную анонимными телеграм-каналами.

 

Теги: #украина #выборы #харьков
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