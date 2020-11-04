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00:33 04.11.2020

Судья обязал почтовую службу США проверить доставку в избирательные комиссии бюллетени проголосовавших на президентских выборах

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Судья обязал почтовую службу США проверить доставку в избирательные комиссии бюллетени проголосовавших на президентских выборах

Федеральный судья столичного округа Колумбия потребовал от национальной почтовой службы США проверить отправку почтовыми отделениями в избирательные комиссии бюллетеней избирателей, которые проголосовали по почте.

По данным, которые были оглашены в суде, не были получены подтверждения о доставке в избирательные комиссии, которые будут заниматься подсчетом голосов, около 300 тыс. бюллетеней.

Судья распорядился провести проверку до 15:00 вторника по восточному времени США и не позднее 16:30 доставить в соответствующие избирательные комиссии.

Наблюдатели обратили внимание, что подтверждения о доставке не были получены в том числе и из таких важных для определения результатов голосования штатов, как Пенсильвания, Флорида, всего - более десяти.

Позднее поступление бюллетеней может задержать подсчет голосов и определение результатов выборов, против чего выступает действующий президент Дональд Трамп. Он накануне заявил журналистам: "Нельзя, чтобы это откладывалось на много дней или даже недель", поскольку результатов "ждет весь мир, вся страна".

"Много махинаций, много плохих вещей происходит с бюллетенями, когда вы говорите: "О, давайте посвятим (подсчетам - ИФ) дни и дни", - сказал Трамп.

Наблюдатели отмечают, что на нынешних выборах подсчет голосов в целом может продлиться несколько дней или даже недель. Это вызвано тем, что в этом году очень существенная доля голосов поступает по почте, а подсчет таких бюллетеней более трудоемкий и долгий.

В некоторых штатах такая система действует уже не первый год, и подсчет голосов начинается за несколько недель до официального дня голосования, что позволяет довольно быстро обнародовать результаты. Но ряд штатов ввел подобную систему только в этом году, а их законы запрещали обработку бюллетеней до дня голосования.

Теги: #сша #бюллетени #выборы #почта
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