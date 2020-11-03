Зеленский: освобождение Маркива дает силы и веры в борьбе за каждого украинца, который незаконно находится в плену или в тюрьме

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что освобождение украинского нацгвардейца Виталия Маркива, который несправедливо был приговорен к 24 годам лишения свободы в Италии за смерть журналиста, является свидетельством того, что Украина не оставляет в тяжелом положении своих граждан.

"Я украинец, а, следовательно, мое государство – меня никогда не оставит! Кем бы я ни был, где бы ни оказался, Украина будет бороться за меня 24/7. И обязательно вернет домой. Просто потому что я её гражданин". С самого начала я стараюсь делать всё, чтобы этот принцип стал фундаментальным в отношении государства к людям. Чтобы каждый гражданин знал об этом и гордился этим", - написал он на своей странице в Фейсбук во вторник вечером.

Зеленский поблагодарил всех, кто вернул защитника Украины домой, кто не просто работал, а реально бился, и за свободу Маркива, и за победу правды и справедливости.

"Это Министерство внутренних дел, уполномоченный по правам человека, наши дипломаты, юристы, адвокаты, волонтеры, журналисты, общественные деятели, наша диаспора в Италии, Европе и мире!", - указал он.

Зеленский отметил, что эта новость добавляет всем силы и веры в успех дальнейшей борьбы за каждого гражданина Украины, которые до сих пор, к сожалению, незаконно находящихся в плену или в тюрьме.

"Никто из них не забыт. Вернем каждого. Только так и никак иначе. Потому что мы – Украина. И своих не оставляем", - подчеркнул глава государства.