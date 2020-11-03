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23:10 03.11.2020

Марадону прооперируют в связи с образовавшимся в мозге тромбом

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Марадону прооперируют в связи с образовавшимся в мозге тромбом

Чемпион мира по футболу 1986 года 60-летний аргентинец Диего Марадона в ближайшие часы будет прооперирован в связи с образовавшимся в головном мозге тромбом, заявил его личный врач Леопольдо Луке.

"Мы собираемся оперировать сегодня. Он в сознании, все понимает и согласен с (хирургическим) вмешательством", - приводит слова Луке Sky News.

Отмечается, что так называемая субдуральная гематома могла быть вызвана травмой головы, в результате которой, вероятно, и образовался сгусток крови.

Марадону госпитализировали еще в понедельник, спустя три дня после того, как он отметил 60-летие. При этом в окружении бывшего игрока заверили, что предположения о том, что тот заразился COVID-19, не соответствуют действительности.

Между тем, во вторник сообщалось, что легенда футбола будет проходить лечение от депрессии. "Он целую неделю грустил, отказывался принимать пищу", - приводит слова представителя бывшего капитана сборной Аргентины Associated Press.

В больницу близ Буэнос-Айреса Марадону отвезли по просьбе его личного врача, решившего, что там будет проще оценить общее состояние здоровья экс-футболиста.

Марадона считается одним из лучших игроков в истории футбола. Он чемпион мира 1986 года, на клубном уровне выступал, в частности, за команды "Бока Хуниорс" (Аргентина), "Барселона" (Испания), "Наполи" (Италия).

В настоящее время Марадона является главным тренером аргентинского футбольного клуба "Химнасия".

Теги: #аргентина #операция #марадона #футбол
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