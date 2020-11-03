Зеленский: освобождение Маркива – это победа справедливости

Президент Украины Владимир Зеленский приветствует освобождение нацгвардейца Виталия Маркива, который несправедливо был приговорен к 24 годам лишения свободы в Италии за смерть журналиста.

Как отмечает пресс-служба главы государства, президент лично проводил переговоры об освобождении Маркива с руководителями Италии с просьбой способствовать пересмотру дела ради вынесения справедливого решения.

"Одна ошибка перевода могла привести к разрушению судьбы нашего нацгвардейца. И всей страной мы пристально следили за делом Виталия, проникались. Освобождение нацгвардейца Маркива - это победа справедливости. Спасибо и итальянской стороне, и всей команде, которая работала для достижения этой справедливости. Без участия министра внутренних дел Арсена Авакова, украинских дипломатов, Офиса президента нам бы не удалось вытянуть Виталия из тюрьмы. Всех нас поздравляю. Это действительно праздник. Справедливость должна всегда торжествовать", - отметил Зеленский.

Глава государства добавил, что ожидает скорейшего прибытия Маркива в Украину.