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22:21 03.11.2020

Трамп надеется, что результаты президентских выборов станут известны вечером дня голосования

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Трамп надеется, что результаты президентских выборов станут известны вечером дня голосования

Президент США Дональд Трамп заявил, что результаты проходящих президентских выборов могут быть оглашены уже во вторник вечером по местному времени.

"Думаю, что вы, возможно, узнаете (результаты - ИФ) уже сегодня вечером, это зависит от того, насколько убедительной будет победа. Думаю, узнаете нынешним вечером", - цитируют Трампа журналисты президентского пула.

По его словам, "нельзя, чтобы это откладывалось на много дней или даже недель", поскольку "этого ждет весь мир, вся страна".

"Много махинаций, много плохих вещей происходит с бюллетенями, когда вы говорите: "О, давайте посвятим (подсчетам - ИФ) дни и дни", - сказал президент.

Наблюдатели отмечают, что на нынешних выборах подсчет голосов в целом может продлиться несколько дней или даже недель.

Это вызвано тем, что в этом году очень существенная доля голосов поступает по почте, а подсчет таких бюллетеней более трудоемкий и долгий.

В некоторых штатах такая система действует уже не первый год, и подсчет голосов начинается за несколько недель до официального дня голосования, что позволяет им довольно быстро обнародовать результаты. Но ряд штатов ввел подобную систему только в этом году, а законы штатов запрещали обработку бюллетеней до дня голосования.

Уже сейчас известно, что на подведение окончательных итогов в ряде важных для исхода выборов штатов, таких как Северная Каролина и Пенсильвания, может уйти несколько дней.

Теги: #сша #трамп #ожидания #выборы
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