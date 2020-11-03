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22:01 03.11.2020

Нацгвардеец Маркив оправдан итальянским судом, надеюсь, завтра он будет в Украине - Аваков

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Нацгвардеец Маркив оправдан итальянским судом, надеюсь, завтра он будет в Украине - Аваков

Миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор по делу Виталия Маркива, завтра с представителями украинской делегации он должен вернуться в Украину, сообщает министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Апелляционный суд Милана полностью оправдал Виталия Маркива. В ближайшие час-полтора мы поедем к тюрьме "Опера" и заберем его оттуда. И я надеюсь, что он завтра будет в Украине", - рассказал Аваков в эфире программы "Час Голованова" на телеканале "Украина 24".

Министр внутренних дел Украины отметил, что итальянский суд принял во внимание доводы, собранные украинским следствием.

"Апелляционный суд принял во внимание все аргументы, которые мы дали, в том числе аргументы, которые сформировало украинское следствие, и мы официальными каналами отправили их сюда. Несмотря на все давление прокуратуры, эти аргументы были услышаны", - подчеркнул Аваков.

Как сообщалось, нацгвардеец Маркив, имеющий двойное гражданство Украины и Италии, был задержан в Италии 30 июня 2017 года по подозрению в убийстве итальянского фотожурналиста Роккелли вблизи Славянска Донецкой области в мае 2014 года.

В 2014 году уголовное дело по факту событий, при которых погиб Рокелли, было открыто Службой безопасности Украины, расследование было приостановлено на время проведения боевых действий. В ноябре 2019 года дело было передано для расследования в МВД Украины.

Прокуратура Павии просила приговорить Маркива к 17 годам заключения за содействие в умышленном убийстве Роккелли. Согласно аргументам стороны обвинения, старший сержант Нацгвардии Украины Маркив не совершал убийства, но информировал руководство НГУ о движении гражданских лиц у фабрики Zeus Ceramica, а те, в свою очередь, контактировали с военными Вооруженных сил Украины, которые, по утверждению прокуратуры, из минометов открыли огонь по группе иностранных журналистов.

12 июля 2019 года итальянский суд приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы, признав его виновным в содействии умышленному убийству итальянского фотокорреспондента Роккелли в 2014 году. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что решение итальянского суда было обжаловано.

 

Теги: #италия #маркив #украина #суд
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