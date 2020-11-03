События

20:59 03.11.2020

Украинская делегация в ТКГ: в СММ ОБСЕ направлена нота связи с ранением бойца ВСУ на Донбассе

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Украинская делегация в ТКГ: в СММ ОБСЕ направлена нота связи с ранением бойца ВСУ на Донбассе

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) направила письменную ноту в СММ ОБСЕ в связи с нарушением режима прекращения огня на Донбассе во вторник, сообщает украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ).

"Сегодня днем противник из автоматического гранатомета обстрелял позиции одного из наших соединений в районе Новолуганского, в результате чего один военнослужащий ВС Украины получил осколочные ранения. … Сразу после происшествия с помощью координационного механизма был установлен режим тишины", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Отмечается, что в связи с нарушением противником режима прекращения огня украинские представители в СЦКК направили письменную ноту в СММ ОБСЕ, также указанное событие будет обсуждаться во время следующего заседания ТКГ.

"Украинская делегация еще раз предлагает российской стороне осознать, к каким последствиям может привести срыв договоренностей, достигнутых на высшем уровне Нормандской формате. Напоминаем желающим пострелять, что сегодня Украина празднует День ракетных войск и артиллерии ВСУ", - подытожили в делегации Украины в ТКГ.

Как сообщалось, российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала вторника. Вследствие обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Источник: https://www.facebook.com/UkrdelegationTCG/posts/113194270590992.

Теги: #ткг #ранение #донбасс
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