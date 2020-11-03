Рада в 1-м чтении одобрила проект отмены и переноса на год ряда норм "громкого" налогового закона 466

Верховная Рада приняла за основу законопроект №4065 о правках в вызвавший бурные дискуссии налоговый закон №466 (известный также как законопроект №1210), в частности об ограничении применения принципа деловой цели только оффшорными юрисдикциями.

Как передал корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующий законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы по обеспечению сбора данных и информации, необходимых для декларирования отдельных объектов налогообложения", в первом чтении проголосовало 263 депутата.

"Кроме этого, уточняются нормы по тонкой капитализации. Четко определено, что эти правила применяются к операциям с нерезидентами и не распространяются на проценты по займам от международных финансовых организаций и иностранных банков. Кроме этого применение правил мест эффективного управления переносится на 22-й год", – отметил, представляя документ, его автор и глава профильного парламентского комитета Данил Гетманцев.

По его словам, законопроект отменяет также семилетний срок исковой давности по проверкам по налогам на доходы физлиц, возвращая трехлетний.

"Откладывается налогообложение КИК (контролируемых иностранных компаний – ИФ) с 21-го на 22-й год. Кроме этого, уточняются правила налогообложения топливных масел, которые мы с вами обложили с целью перекрытия одной из схемы по уклонению от налогообложения акцизами", – добавил Гетманцев.

В то же время представители фракции "Евросолидарность" выступили против этого законопроекта. Нина Южанина в альтернативном законопроекте №4065-1 предложила больше послаблений по увеличению ответственности налогоплательщиков, отмены концепции вины, остановки проверок малого и среднего бизнеса. А ее коллега по фракции Николай Княжицкий раскритиковал законопроект 4065 за его норму отложить на год полное декларирование КИК, которое должно заработать с 1 января 2021 года.