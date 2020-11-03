В Польше более 19тыс. заболевших COVID-19 за сутки, 227 больных скончались

В Польше на 3 ноября лабораторно подтверждены 19 364 новых случая заболевания COVID-19 за сутки, 5 573 человека выздоровели, 227 человек из числа ранее заболевших скончались, сообщается на портале worldometers.info.

1 ноября в стране фиксировался 17 171 случай заражения коронавирусом, 2 ноября - 15 578 случаев. Абсолютный рекорд по количеству выявленных случаев заражения в Польше был зафиксирован 31 октября, когда были лабораторно подтверждены 21 897 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки.

По состоянию на вторник, 3 ноября, количество активных больных в Польше составило 248 756 (на 13 564 больше, чем днем ранее).

Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 414 844 случаев инфицирования, умерли 6 102 человека, выздоровели 159 986 человек.