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20:06 03.11.2020

В Молдове зафиксировали наибольшее число смертей от COVID-19 с начала пандемии за сутки - 20 человек, выявлено более 700 новых заболевших

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В Молдове зафиксировали наибольшее число смертей от COVID-19 с начала пандемии за сутки - 20 человек, выявлено более 700 новых заболевших

В Молдове сохраняется высокий уровень смертности от коронавируса, свидетельствуют данные министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы.

Согласно этим данным, во вторник скончались еще 20 человек с диагнозом COVID-19. Это наибольшее с начала пандемии количество смертей за день. В общей сложности, число жертв пандемии в Молдовы возросло до 1838 человек.

По статистике, смертность составляет 456 человек на один миллион граждан - один из самых высоких показателей в Европе. При этом, подсчет ведется из расчета населения в 4 млн человек, в то время как реальное количество жителей не превышает 3 млн граждан.

"Во вторник было обработано 2852 теста, в том числе 2483 первичных теста. В результате выяснилось, что 710 результатов оказались положительными. Таким образом, общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдове составляет 77 487 случаев", - отмечают в министерстве.

Согласно сообщению, из медицинских учреждений Молдовы были выписаны еще 527 пациентов, выздоровевших от коронавируса. Таким образом, по данным Минздрава, в общей сложности от COVID-19 излечились 57 тыс. 402 человека.

Несмотря на некоторое снижение количества зараженных в последние 10 дней, данные по активным случаям продолжают расти, достигнув во вторник 18 тыс. 247 человек. В конце августа было 10 тыс. активных случаев. В сентябре-октябре был зарегистрирован рост количества зараженных за один день, но с конца октября количество случаев за один день сократилось с тысячи и более до 700-800 в день.

В Молдове действует режим чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. Это предполагает соблюдение социальной дистанции, ношение масок, обязательную дезинфекцию, измерение температуры в общественных местах. Также запрещены мероприятия с участием более 50 человек.

При этом разрешены свадьбы и другие мероприятия, работают все магазины, торговые центры, рынки, рестораны. Власти заявили, что не будут ограничивать деятельность экономических агентов. В воскресенье в Молдове состоялись выборы президента. На участках соблюдались жесткие санитарные нормы.

Теги: #молдова #коронавирус
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