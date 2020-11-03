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19:27 03.11.2020

Станция киевского метро "Крещатик" вновь открыта для пассажиров

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Станция киевского метро "Крещатик" вновь открыта для пассажиров

Станция "Крещатик" Святошино-Броварской линии (М1, "красной") Киевского метрополитена вновь открыта для пассажиров после того, как в течение почти часа была закрыта на вход и выход вместе с пересадочным узлом после поступившего анонимного сообщения о минировании.

"Станция "Крещатик" проверена, взрывоопасных предметов не обнаружено. Станция и пересадка открыты для пассажиров. Метрополитен работает в обычном режиме!", - сообщается на странице КП "Киевский метрополитен" в аккаунте в Твиттер в 19.18 вторника.

Источник: https://twitter.com/kyivmetroalerts

Теги: #киев #лжеминирование #метро
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