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19:17 03.11.2020

Гройсман обратился к правительству касательно роста заболеваемости COVID-19: у вас есть 7-10 дней, а дальше - катастрофа

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Гройсман обратился к правительству касательно роста заболеваемости COVID-19: у вас есть 7-10 дней, а дальше - катастрофа

Премьер-министр Украины (2016-2019 гг.) Владимир Гройсман обратился к правительству и всем представителям центральной власти с требованием максимально мобилизовать имеющиеся койко-места, в том числе за счет ведомственных учреждений, мобилизовать врачей и увеличить тестирования на COVID-19.

"Вы потеряли контроль над ситуацией. На все про все есть 7 -10 дней. Надо не играть в идиотизм развертывания медицинских комплексов. Украина имеет базу - 170 тыс. - коечный фонд. Сейчас он задействован максимум на треть ... Надо развернуть койко-места, мобилизовать врачей - военной медицины, ведомственной медицины. Втрое увеличить тестирования", - сказал Гройсман в эфире телеканала "Украина 24".

Он также отметил, что средства в государстве есть - и дороги сейчас могут подождать, а людям нужно было дать возможность для выздоровления "еще вчера".

"Люди стоят в очередях (на получение результатов тестирования и консультации врачей), это создает угрозу для жизни и здоровья. Требую от правительства быстрых и серьезных действий", - подчеркнул Гройсман.

Он добавил, что Украина не готова к росту больных COVID-19.

"Я об этом говорю как минимум месяцев семь - о том, что надо было сделать. К сожалению, страна не готова к росту больных", - отметил Гройсман.

Теги: #гройсман #коронавирус #обращение
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