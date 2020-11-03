Судья КС Слиденко неоднократно нарушал законодательство, отмечают в Офисе президента

Судья Конституционного суда Украины Игорь Слиденко неоднократно нарушал законодательство Украины, что является недопустимым не только для судьи КС, но и для любого гражданина Украины, отмечают в Офисе президента.

"Во-первых, судья Слиденко нарушил антикоррупционное законодательство, а именно несвоевременно подал сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии, что было установлено в ходе проведения полной проверки декларации. Это подпадает под ст.172-6 КУоАП. Во-вторых, при рассмотрении дела он действовал в условиях конфликта интересов, что сам признал", - заявили агентству "Интерфакс-Украина" в Офисе президента.

В ОП указали, что, рассматривая дело о признании неконституционными отдельных положений закона "О предотвращении коррупции", Слиденко действовал в условиях конфликта интересов, что подтверждается подачей самим судьей 7 октября 2020 года заявления об отводе, которое на данный момент находится в КС.

"Это является нарушением ч.1 ст.60 закона "О Конституционном суде Украины" и содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.172-7 КУоАП (несообщение лицом о наличии у него реального конфликта интересов)", - отметили в ОП.

Кроме того, в Офисе президента напомнили, что в отношении Слиденко и других судей КСУ открыто уголовное производство по заявлению народного депутата о совершении преступления, предусмотренного ст. 109 Уголовного кодекса, а именно покушение на захват власти.