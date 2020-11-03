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18:45 03.11.2020

НАБУ повторно объявило в розыск главу Окружного админсуда Киева Вовка

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НАБУ повторно объявило в розыск главу Окружного админсуда Киева Вовка

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) разыскивает главу Окружного административного суда Киева, подозреваемого в уголовном производстве по факту создания преступной организации с целью захвата государственной власти, сообщает пресс-служба НАБУ.

Согласно информации на сайте Бюро, Вовк объявлен в розыск в связи со систематическим игнорированием повесток от органа досудебного расследования и следственного судьи, а также неявкой для участия в допросе и других процессуальных действий.

Так, НАБУ разыскивает подозреваемого в уголовном производстве по факту создания главой ОАСК преступной организации с целью захвата госвласти, препятствования деятельности Высшей квалификационной комиссии судей Украины, вмешательства в ее деятельность, участия в этой преступной организации судей ОАСК и других лиц, а также получения неправомерной выгоды главой Государственной судебной администрации Украины.

Как сообщалось, 11 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск подозреваемых, которые действуя в пределах преступной организации во главе с главой ОАСК, намеревались захватить государственную власть путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККС), Высшим советом правосудия и созданием искусственных препятствий в их работе.

Согласно информации на сайте НАБУ, в розыск объявлены Павел Вовк, его заместитель Владимир Келеберда, судьи этого суда Алексей Огурцов, Игорь Качур и Игорь Погрибниченко, а также члены ВККС Николай Сирош и Сергей Остапец.

17 июля НАБУ сообщило о вручении подозрения Вовку, его заместителю Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку. Кроме того, отмечалось, что "продолжается процесс вручения подозрений еще 4 лицам". Главе ОАСК инкриминируется ч.3 ст.27, ст.351-2 (организация препятствование деятельности ВСП, ВККСУ), ч.3 ст.27 ч.2 ст.375 (организация вынесения судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления), ч.2 ст.376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес кругов. В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по подаче искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц к своему же суду с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом.

Позже НАБУ обнародовало видеосюжет, в котором идет речь, в частности, о пяти эпизодах задокументированной противоправной деятельности судей ОАСК и других судов. 21 июля был обнародован ещё один сюжет, в который вошли материалы о намеренном препятствовании главой ОАСК проведению конкурса на должность главы ГСА.

Теги: #розыск #набу #оаск #вовк
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