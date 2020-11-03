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18:21 03.11.2020

В ЕС призвали Украину в кратчайшие сроки навести порядок в антикоррупционной работе

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В ЕС призвали Украину в кратчайшие сроки навести порядок в антикоррупционной работе

Решение Конституционного суда Украины по антикоррупционному законодательству имеет далеко идущие последствия для всей антикоррупционной работы, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Решение также ставит под сомнение ряд международных обязательств, которые Украина взяла на себя в отношении своих международных партнеров, включая ЕС", - говорится в коммюнике, распространенном во вторник в Брюсселе.

В документе отмечается, что борьба с коррупцией - это одно из ключевых обязательств Украины в рамках соглашения об ассоциации, недавно согласованной программы макрофинансовой помощи ЕС и процесса либерализации визового режима.

"В то же время мы отмечаем сложность ситуации и ценим срочность, с которой президент и правительство хотят ее урегулировать", - сказано в заявлении представителя ЕВС.

Он призвал украинские власти "в кратчайшие сроки восстановить законодательство об электронном декларировании активов и соответствующие задачи Национального агентства по противодействию коррупции, а также стабилизировать правовой статус Национального антикоррупционного бюро Украины до 16 декабря как крайнего срока, установленного Конституционным судом".

"Надежная судебная реформа по-прежнему необходима на благо всех украинцев. Мы призываем президента, правительство и Верховную Раду работать вместе над поиском всеобъемлющего и устойчивого решения. ЕС готов поддержать наших украинских партнеров в этих усилиях", - заверяют в Брюсселе.

Теги: #ес #конституционный_суд
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