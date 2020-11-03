Российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен боец ВСУ – штаб ООС

Российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала вторника, пострадал украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С начала текущих суток, 3 ноября, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Новолуганское, противник произвел три выстрела из автоматического станкового гранатомета. К сожалению, вследствие обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Facebook.

Отмечается, что военнослужащего доставили в лечебное учреждение, ему оперативно была предоставлена медпомощь. Состояние здоровья защитника оценивается как средней тяжести.

Кроме того, враг открывал огонь из ручного противотанкового гранатомета недалеко от населенного пункта Водяное.

"Украинские военнослужащие продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и находятся наготове адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни или здоровью", - добавили в штабе ООС.