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17:34 03.11.2020

Рекордные показатели по COVID-19 в Харьковской ОГА объясняют техническими причинами, но не советуют успокаиваться

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Рекордные показатели по COVID-19 в Харьковской ОГА объясняют техническими причинами, но не советуют успокаиваться

Высокое количество ежесуточно подтверждаемых случаев заболевания COVID-19 в Харьковской области связано с тем, что в последние дни областной центр передал часть накопившихся отобранных образцов на исследование частным лабораториям.

"Поэтому эти показатели (количества подтвержденных случаев за сутки - ИФ) не являются реальными показателями последних 3-4 дней, а фактически это получение тех результатов, которые должны были быть сделаны раньше. Поэтому на самом деле количество заболевших ниже", - сказал на брифинге в среду заместитель главы Харьковской облгосадминистрации Тарас Пастух.

"Но я бы на этом не успокаивался, потому что динамика, которую демонстрирует и Европа, и другие области Украины, также имеет место и в Харькове. Количество заболеваний растет, это мы видим по заполняемость коек. Они продолжают оставаться в критическом количестве", - добавил он.

По словам Пастуха, в середине прошлой недели в областном лабцентре скопилось более 9 тысяч образцов и исследования проводились со значительными задержками. После решения правительства о выделении средств из бюджета на проведение тестов на COVID-19 частными лабораториями Харьковский лабцентр подписал договоры с 11 такими лабораториямии по состоянию на 2 ноября передал им полностью весь накопленный остаток образцов.

Пастух сообщил, что две больницы Укрзализныци готовы подписать договоры с НСЗУ и начать прием пациентов с COVID-19. Кроме того, в перечень медучреждений для лечения ковидных пациентов включен Областной госпиталь ветеранов войны. В этих учреждениях необходимо обеспечить койки кислородом.

"Эта работа не такая быстрая, как нам хотелось бы, ведь мы работаем с кислородом, который является взрывоопасным. Сегодня каждый главный врач понимает, что нужно правильно выполнять эти работы, чтобы не подвергать опасности пациентов", - отметил Пастух.

По состоянию на утро 3 ноября на стационарном лечении в области находились 2114 больных COVID-19 (в том числе 1020 – в Харькове).

Как сообщалось, начиная с 31 октября в регионе регистрировалось от 622 до 884 случаев COVID-19 в сутки. Харьковская область стабильно лидирует среди регионов по этому показателю.

Теги: #коронавирус #харьковская_область
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